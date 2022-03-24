РИАМО - 24 мар. Наиболее высокий уровень конкуренции наблюдается в сфере юриспруденции. Наоборот, почти не встречаются с соперниками при поиске работы специалисты в сфере консультирования, сообщает Газета.ru.

Сотрудники Headhunter рассмотрели вакансии, которые были активные в течение хотя бы 1 дня за минувшие 30 дней. Также в выборку попали резюме, которые были созданы или обновлены за последние 60 дней. Специалисты посчитали соотношение числа резюме к числу вакансий.

Самая острая конкуренция наблюдается в сфере юриспруденции. В том случае соотношение количества резюме к числу вакансий составило 9,3. По разделу «Начало карьеры, студенты» индекс установился на уровне 8, «Наука, образование» – 6,8, «Административный персонал» – 6,6, а в сфере бухгалтерии и финансов – 5,7.

Низкая конкуренция представлена в отраслях строительства и недвижимости (1,5), медицины и фармацевтики (1,5), рабочего персонала (1,2), домашнего персонала (0,8) и консультирования (0,3).

Наибольший рост уровня конкуренции среди российских регионов показали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.