РИАМО - 24 мар. В последнюю неделю марта в столице ожидаются снег и похолодание, а также прогнозируются резкие скачки атмосферного давления, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Особое внимание обращаем на резкие скачки атмосферного давления, напоминающие пилу. В Москве показания барометров с нынешних 750 (мм рт. ст. – ред.) к субботе рухнут до 729 мм рт. ст., в воскресенье резко повысятся на 15 единиц, а в понедельник снова упадут на самое дно барической воронки – до 724 мм рт. ст., после чего опять начнется стремительный рост на 17 мм рт. ст.», - написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что такие скачки давления могут негативно сказаться на метеочувствительных людях.

Ранее Тишковец прогнозировал похолодание, сильный ветер и метель в Москве 27 марта.