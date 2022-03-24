РИАМО - 24 мар. На региональном портале госуслуг Московской области с 25 января доступна услуга «Утверждение схемы раздела или объединения земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». Ей уже воспользовались более 400 заявителей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Органы местного самоуправления предоставляют данную услугу бесплатно. Она пригодится физическим и юридическим лицам, а также ИП, чьи земельные участки предоставлены на праве аренды, бессрочного или безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения. В настоящее время в Подмосковье заключено 98 тыс. договоров аренды.

Услуга пригодится в том случае, если требуется разделить земельный участок, например, чтобы отдать его часть под строительство дороги или для объединения двух смежных участков для более комфортного использования.

Чтобы получить госуслугу, требуется приложить схему с информацией, как следует разделить или объединить участок. Минимущество Подмосковья получит необходимые выписки из Росреестра по земельным участкам самостоятельно.

В течение 15 рабочих дней после подачи заявления местная администрация предоставит постановление об утверждении схемы раздела или объединения, которое поступит в личный кабинет заявителя на портале госуслуг. Данное постановление будет действительно в течение двух лет.

«Оптимизация госуслуг постоянно продолжается, для удобства наших граждан Минмособлимущество обновляет услуги и добавляет новые. Электронные операции по земле - это достаточно востребованная область. И мы видим, что ежегодно количество обращений именно в онлайн-формате увеличивается», – отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

В 2021 году в Московской области было рассмотрено свыше 200 тыс. заявлений по земле, а с начала 2022 года – более 32,5 тыс.