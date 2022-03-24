РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске провели ярмарку учебных мест для молодежи, о своих услугах рассказали 8 организаций профессионального образования, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках подготовки и проведения Праздника труда в четверг в фойе концертного зала администрации округа состоялась традиционная ярмарка учебных мест для молодежи. Мероприятие организовали для помощи старшеклассникам в выборе будущего. Им предоставили возможность получить информацию о профессиональном образовании и познакомиться с учреждениями Подольска.

Свои услуги в области профессионального образования предложили 8 организаций. В том числе ГБПОУ МО «Подольский колледж им. А. В. Никулина», ФГБОУ ВО РГУТИС, АНО ПО МОКИТ, АНО ПО «Технико-экономический колледж», АНО ПО «Гуманитарно-технический колледж «Знание», ГАПОУ МО ПК «Московия» (СП Львовское), АНООВО «ПССИ» (ПССК), МФПУ «Синергия».

Представители учреждений тепло встретили потенциальных абитуриентов. Молодежь с большим интересом узнавала информацию об интересующих профессиях, расспрашивала о системе образования в учебном заведении и организации досуга для студентов.

Мероприятие посетили заместитель главы администрации округа Татьяна Ропот и председатель комитета по делам молодежи администрации Ольга Соколова.

Организаторами мероприятия являются комитет по делам молодежи и комитет по образованию администрации городского округа Подольск.