РИАМО - 24 мар. В столице принимается комплекс мер по противодействию росту цен на социально значимые товары: продукты питания, лекарства, медицинские изделия и другие. Ведется постоянный мониторинг законности ценообразования, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Уже объявлено более 40 предостережений, в том числе 18 - руководителям предприятий, производящих лекарства, дистрибьюторских компаний, аптечных сетей.

Кроме того, предостережения получили 12 компаний, производящих продовольствие (сахар, хлеб и другое).

Для обеспечения законности в сфере ценообразования на бытовую технику и электронику 5 руководителей крупных торговых сетей получили предостережение о необходимости неукоснительного соблюдения антимонопольного законодательства, а также ответственности за его нарушение.

Еще 8 предостережений, касающихся налогового законодательства и трудовых прав работников, получили компании, находящиеся под иностранным контролем.