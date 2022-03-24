РИАМО - 24 мар. С начала 2022 года региональные операторы Московской области направили 25 881 сообщение о затрудненном проезде к контейнерным площадкам (КП), все нарушения устранены. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий Московской области.

«Спецтранспорту нужен беспрепятственный проезд к местам сбора отходов, график вывоза должен соблюдаться неукоснительно. Лучше других с этим справляются в городских округах Дубна, Орехово-Зуевский, Электросталь, Реутов, Жуковский», – сказала руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Для контроля за своевременным вывозом твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок в регионе разработана система оперативной обработки информации. Водитель мусоровоза, подъезжая к КП, делает фотофиксацию причины затрудненного проезда и направляет информацию в специальный чат-бот и мобильное приложение «RM контейнерная площадка».

Информация поступает в муниципальный ЦУР, оперативно принимаются меры: выкатить контейнеры к мусоровозу, изменить график вывоза отходов, рекомендовать регоператору использовать малогабаритную спецтехнику или переместить автомобиль нарушителя. Инспекторы ГУСТ отслеживают скорость и качество устранения помех. Кроме того, используются данные «умных камер» видеосистемы «Безопасный регион», установленных на КП.