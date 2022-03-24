РИАМО - 24 мар. Министерство экологии и природопользования Подмосковья подаст иск в суд на садовое некоммерческое товарищество «Союз». Участники объединения нанесли ущерб землям Одинцовского округа незаконной свалкой, сообщает пресс-служба ведомства.

«О нарушении нам сообщили сами дачники. В ходе расследования установлено, что вблизи одного из участков СНТ незаконно размещены отходы: безгумусный грунт с включениями боя природного камня», – сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Руководитель товарищества и организатор свалки были оштрафованы. Исследование показало, что ущерб от порчи земель превысил 500 тыс. рублей. Минэкологии Подмосковья намерено взыскать эту сумму с нарушителей.

Ранее в городском округе Истра за подобное нарушение была оштрафована компания «Строй-Плюс». Ведомство направило в Арбитражный суд Москвы заявление о возмещении ущерба в размере 15 млн рублей.