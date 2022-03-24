РИАМО - 24 мар. Американский Минфин принял решение распространить уже введенные санкции на все операции с золотом ЦБ РФ, сообщает kp.ru.

«Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации, покрываются существующими санкциями», - говорится в заявлении ведомства.

До этого недружественные страны Запада и США заблокировали валютные резервы Центробанка России в своих юрисдикциях.

Россия сейчас занимает первое место в мире по числу введенных против нее санкций. Беспрецедентное число санкций было введено в отношении РФ после начала военной спецоперации на Украине.