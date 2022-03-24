РИАМО - 24 мар. На улично-дорожной сети Москвы образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных. Крупные заторы возникли внутри Садового кольца, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Замедлилось дорожное движение на Болотной и Москворецкой набережных, а также на улице Большая Полянка и Большом Москворецком мосту.

Заторы возникли возле Белорусского вокзала, Комсомольской площади и на улице Большая Лубянка.

В пробках стоят автомобилисты на ТТК, Большой Академической улице и 40-м км МКАД.

Спад нагрузки на дороги ожидается к 20 часам. Полностью столица освободится от пробок ближе к 22 часам.