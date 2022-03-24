РИАМО - 24 мар. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о признании жалобы ООО «ЧОО «Служба безопасности 3» о нарушении закона о контрактной системе необоснованной. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба фирмы на действия МБУ «Городское хозяйство и благоустройство города Реутов», МКУ «Комитет по организации закупок городского округа Реутов» при проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по обеспечению в городском парке Реутова внутриобъектового режима.

По итогам рассмотрения ведомство признало жалобу ООО «ЧОО «Служба безопасности 3» необоснованной. Общество не согласилось с решением и обратилось в суд.

В итоге арбитраж отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС.