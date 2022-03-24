РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске из 583 зарегистрированных ям уже устранили 490, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проводят на улицах Генерала Смирнова, Советской, Багратиона, 8 Марта, Первомайской, Лобачева, Железнодорожной, в мкрн Климовск на Советской улице и в Спортивном проезде, а также в деревнях Никулино и Сертякино. Площадь ремонта составляет 79,2 кв. м. В итоге на 51 яму станет меньше.

Дорожные службы работают и на автомобильных дорогах округа. Всего в нормативное состояние приведено 147 участков дорог.

В Подольском комбинате благоустройства имеются все необходимые для этого ресурсы – асфальт, техника и укомплектованные бригады.

Мониторинг на наличие ям проводится регулярно. Помимо плановой выездной работы профильных служб, идет активная обработка обращений жителей в социальных сетях и на портале «Добродел».