РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Депутаты горсовета поддержали обращение к губернатору Подмосковья с ходатайством о присвоении почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести» городу Подольску, сообщает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в концертном зале администрации округа прошло 21-е заседание совета депутатов Подольска. Одним из вопросов было обращение горсовета к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с ходатайством о присвоении почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести» городу Подольску.

С докладом по этой теме выступила замглавы администрации Татьяна Ропот. Она рассказала, что ранее с инициативой присвоения Подольску данного звания выступил муниципальный совет ветеранов. Его поддержали представители общественных, военно-патриотических и молодежных организаций на слушаниях.

Обращение ветеранов, получившее поддержку жителей, поступило главе городского округа Дмитрию Жарикову. Затем он вынес его на рассмотрение депутатского корпуса муниципалитета. Теперь после положительного решения депутатов обращение направят губернатору Подмосковья Воробьеву. Окончательное утверждение решения о присвоение звания пройдет в Мособлдуме.

Почетное звание Подольску при благоприятных обстоятельствах могут присвоить уже ко Дню Победы.

Инициатива ветеранов, в частности, поможет привлечь финансирование на создание в округе нового мемориала в память о подвиге жителей Подольска во время Великой Отечественной войны. Место для него выберут сами жители.

Почетное звание присваивается населенным пунктам, на территории которых или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, а защитники проявили мужество, стойкость и героизм.

В годы Великой Отечественной войны Подольск был в непосредственной близости от линии фронта, беспримерный подвиг совершили Подольские курсанты, героически сражались на фронте выпускницы подольской женской школы снайперов, в боях принимал участие бронепоезд «Подольский рабочий». Жители прифронтового Подольска стали несокрушимым щитом и не пропустили врага к Москве.