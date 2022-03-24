РИАМО - 24 мар. Жительница Серпухова Юлия Сергеевна в рамках проекта «Активное долголетие» смогла выучить китайский язык. На это ей потребовался один год, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Выучить китайский язык она мечтала с детства. Благодаря «Активному долголетию» она смогла за год освоить более 100 иероглифов, начать петь и читать стихи на китайском языке, а также общаться на разные темы.

Освоить новый язык Юлия Сергеевна смогла в 81 год. По ее словам, изучение китайского языка тренирует мозг и гибкость мышления.

Губернаторский проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 1 октября 2019 года. С его помощью люди старшего поколения посещают экскурсии, получают новые навыки, занимаются физкультурой и получают различные социальные услуги.