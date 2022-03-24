РИАМО - 24 мар. В отношении фирм «Ника Класс» и «Максимум» возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства за участие в картеле с целью поддержания цен на торгах, сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.

Торги проводились центром организации закупок г. о. Дзержинский, центром закупок г. о. Котельники и администрацией г. о. Люберцы для нужд общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений Московской области.

Компании отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники торгов обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений от 0% до 5% начальной максимальной цены. Это позволило выиграть электронные торговые процедуры с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 152 млн рублей.

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В связи с заключением указанными компаниями контрактов на сумму более 50 млн руб. материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в соответствии со статьей 178 УК РФ.