РИАМО - 24 мар. На портале «Добродел» завершилось голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Жители региона выбрал 814 адресов для проведения мероприятий по повышению уровня безопасности, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Свои предложения в рамках проекта направили более 11,8 тыс. жителей Московской области.

«Чаще всего жители Подмосковья голосовали за установку камер видеонаблюдения в общественных местах и организацию дополнительного патрулирования полиции и народных дружин по определенным маршрутам», – отметил зампред правительства Подмосковья – руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Проект реализуется с 2018 года. С тех пор в регионе было установлено около 800 видеокамер и организовано дополнительное патрулирование полиции и народных дружин по 250 адресам муниципальных образований. Кроме того, были открыты 8 участковых пунктов полиции, а количество устройств уличного освещения увеличено на 160 единиц.