РИАМО - 24 мар. На комплексе по переработке отходов «Юг» в Московской области была внедрена цифровая система управления оборудованием, разработанная в России. Переход на российское ПО позволил ускорить выполнение заявок на диагностику и ремонт, снизил ошибки при получении данных до нуля, сообщает пресс-служба «РТ-Инвест».

Систему управления оборудованием, которую начали применять на КПО «Юг», разработала российская компания «Деснол-Софт». Снижение ошибок и ускорение отдельных процессов позволит оборудованию работать бесперебойно и ускорит его срок службы.

В систему входит учет оборудования и запчастей, а также планирование техосмотра и ремонта. Цифровизация увеличила эффективность и производительность в среднем на 50-80%.

Проект был реализован в цехе сортировки, ремонтно-механических мастерских, административно-бытовом корпусе, инженерных сетях и очистных сооружениях. Разработка проектных решений заняла более 7 месяцев, еще 4 месяца ушло на внедрение алгоритмов. Затем сотрудники в течение 3 месяцев обучались работе с системой.

КПО «Юг» был запущен в 2019 году. Он стал первым современным предприятием для сортировки ТКО в Подмосковье. Открытие комплекса в городском округе Коломна позволило создать 450 новых рабочих мест, из них 80% заняли местные жители. Внедрение российской системы управления стало еще одним шагом на пути к импортозамещению.