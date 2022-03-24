РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Дом №19 в проблемном жилом комплексе «Опалиха О3» в Красногорске может получить заключение о соответствии в апреле, сообщается в Telegram-канале Фонда развития территорий.

Завершаются строительно-монтажные работы по дому № 19 в проблемном жилом комплексе «Опалиха О3». Подрядчик планирует подать объект на итоговую проверку на следующей неделе.

На текущий момент на площадке работают 459 сотрудников. Завершаются фасадные работы, отделка мест общего пользования и пусконаладка инженерии. В активной фазе – благоустройство - укладка плитки, установка малых архитектурных форм и другие виды работ.

Получить заключение о соответствии подрядчик планирует в апреле.

Отмечается, что это последний дом-долгострой в рамках проекта.