РИАМО - 24 мар. Жителям Московской области напомнили, что нужно внимательно подходить к планированию строительных и монтажных работ. Так, проведение любых земляных работ на территории Московской области необходимо согласовывать с газовой службой, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.

В этом случае нужно получить письменное разрешение еще до того, как начинать проведение земляных работ в охранной зоне газопровода в районной эксплуатационной службе (РЭС) «Мособлгаза».

Кроме того, следует помнить, что за 3 рабочих дня на место проведения работ нужно вызвать специалиста газовой службы, обратившись по телефону в районную эксплуатационную службу.

«С начала 2022 года в Московской области было зарегистрировано 130 случаев механического повреждения газопроводов, а это почти 30% от общего количества аварийных ситуаций. По статистике основная причина повреждения газопроводов — проведение несанкционированных земляных работ как юридическими, так и физическими лицами», — сообщил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Следует знать, что при возникновении газа во время проведения земляных работ, нужно остановить работы и срочно вызвать аварийную службу по телефону 112 или 104.