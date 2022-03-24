РИАМО - 24 мар. Жителям Московской области напомнили, что нужно внимательно подходить к планированию строительных и монтажных работ. Так, проведение любых земляных работ на территории Московской области необходимо согласовывать с газовой службой, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
В этом случае нужно получить письменное разрешение еще до того, как начинать проведение земляных работ в охранной зоне газопровода в районной эксплуатационной службе (РЭС) «Мособлгаза».
Кроме того, следует помнить, что за 3 рабочих дня на место проведения работ нужно вызвать специалиста газовой службы, обратившись по телефону в районную эксплуатационную службу.
Следует знать, что при возникновении газа во время проведения земляных работ, нужно остановить работы и срочно вызвать аварийную службу по телефону 112 или 104.
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