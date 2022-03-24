РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 24 мар. В Подмосковье возобновилась программа туристического кэшбека, она будет действовать до 1 мая, за оплату тура можно вернуть до 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей, сообщается на сайте администрации городского округа.

Получить кешбэк можно за поездки и проживание в гостинице от двух ночей. Количество путешествий на одного человека не ограничено.

Как участвовать в программе: зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности одноименной платежной системы; оплатить поездку на сайте выбранного туроператора, отеля или агрегатора, которые участвуют в программе.