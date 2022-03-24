РИАМО - 24 мар. На доме №9 в Померанцевом переулке торжественно открыли мемориальную доску Герою Советского Союза, командиру группы «А» КГБ СССР, генерал-майору Виктору Карпухину. С 1989 по 2003 годы он жил по этому адресу, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Выполненную из бронзы доску создал скульптор «Студии военных художников имени М. Б. Грекова» Минобороны РФ Дмитрий Клавсуц.

«Виктор Федорович неоднократно руководил и лично участвовал в различных оперативно-боевых мероприятиях, был председателем правления Ассоциации ветеранов войны в Афганистане, вел активную общественную деятельность. С начала года эта мемориальная доска стала уже шестой по счету, открытой в Москве», — сказал руководитель городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Инициатором установки доски стала Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».