РИАМО - 24 мар. Проект по поддержке участковых врачей презентовали на открытии III Всероссийского конгресса педиатров, который начал работу в Подмосковье, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе стартовал III Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина» в формате онлайн. В нем примут участие 10 тыс. специалистов в сфере детской медицины из 30 регионов РФ и ближнего зарубежья.

«5П» в детской медицине – это пять принципов в оказании медпомощи: персонификация подходов к пациенту, приоритет профилактики, прогнозирование результатов лечения, партнерские отношения с пациентом и позитивный настрой на выздоровление.

«В рамках конгресса также состоялась презентация большого проекта «Наш участковый врач». Он реализуется по поручению президента РФ и губернатора Московской области. Основные задачи проекта – поддержка участковых педиатров и терапевтов. Это те врачи, которые сталкиваются с колоссальной нагрузкой сейчас и наша задача – создать им максимально комфортные условия работы, достойную оплату труда и морально-психологическую поддержку», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Конгресс будет работать в течение 3-х дней. За это время состоится свыше 200 докладов и 42 секционных заседания. В программе предусмотрены дискуссии, тренинги, мастер-классы, симпозиумы и др.

«Наши мероприятия объединяют педиатров, неонатологов, детских специалистов узкого профиля, участковых врачей и организаторов здравоохранения. Программы настолько разнообразны и познавательны, что каждый найдет для себя интересную лекцию, мастер-класс, семинар, симпозиум и дискуссию», – отметила профессор и главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева.