РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Глава Подольска Дмитрий Жариков представил первого заместителя и заместителей главы администрации округа Совету депутатов и рассказал о распределение между ними обязанностей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

9 марта было принято решение об утверждении новой структуры администрации округа, в соответствии с которым в администрации муниципалитета в настоящее время проводятся штатные мероприятия.

«Мной принято решение о назначении и переназначении заместителей главы администраци городского округа Подольск. Первым заместителем главы администрации назначен Алексей Карпов, который как и ранее курирует финансовый блок», - сказал Жариков.

Заместитель главы администрации Петр Гапонов, как и ранее, продолжит курировать вопросы строительного комплекса.

Начальник управления по обеспечению общественной безопасности Андрей Крючков ранее возглавлял управление по обеспечению общественной безопасности, в настоящее время должность объединена с должностью заместителя главы администрации.

Новым человеком в администрации стал замглавы Евгений Московец, он курирует имущественный и имущественно-правовой блок, комитет имущественных и земельных отношений, правовое управление, а также вопросы распределения жилья. Известен в юриспруденции и входит в золотую сотню юристов России.

Замглавы Татьяна Ропот курирует социальный блок, включая отдел здравоохранения, который ранее был выведен под отдельного заместителя. В настоящее время все вопросы социального обеспечения замкнуты на Ропот.

Роман Рязанцев как заместитель главы администрации курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Временно исполняет обязанности замглавы по вопросам благоустройства. Должность на сегодняшний день остается вакантной.

Замглавы Ольга Шашкова курирует вопросы, связанные с управлением делами и кадровой работы администрации, взаимодействие со средствами массовой информации, координирует отдел социальных коммуникаций администрации.

Иван Шляхтин как замглавы как и ранее курирует вопросы экономики.