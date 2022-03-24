РИАМО - 24 мар. До конца 2022 года в сельском поселении Горки Ленинские построят пять складских зданий общей площадью около 7 тыс. кв. м, они войдут в состав многофункционального комплекса. Открытие новых объектов бизнеса позволит создать в Ленинском округе 100 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Возведение объектов находится на сопровождении персонального менеджера Центра содействия строительству при правительстве Московской области.



Пять одноэтажных зданий со специальными подъездами для крупногабаритных автомобилей будут использоваться для склада интернет-магазина. На объектах будут работать 100 сотрудников.

Застройщик – индивидуальный предприниматель - планирует завершить строительство объектов к концу 2022 года. Объем инвестиций в проект составит около 32 млн рублей.