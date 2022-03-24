РИАМО - 24 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с руководителями ведущих строительных компаний меры поддержки в условиях санкций. Это уже вторая встреча с областными застройщиками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Спасибо решению президента – вчера и банки, и сама отрасль получили заметную поддержку. Очень надеемся, что увеличение до 12 млн рублей суммы заема по фиксированной ставке ипотеки, а также сохранение семейной ипотеки позволят обеспечить спрос на жилье в Московской области», – сказал Воробьев.

Он добавил, что важным вопросом является цена на строительные материалы. Губернатор поблагодарил сотрудников ФАС за то, что оперативно реагируют.

«Мы работаем в партнерском режиме со всеми строителями и девелоперами. Наша задача – оказать вам поддержку. Очень надеюсь, что совместными усилиями Подмосковье успешно и дальше будет лидировать в предоставлении комфортного жилья», – отметил Воробьев.

На федеральном уровне сейчас работает антикризисный штаб, где обсуждаются системные меры по поддержке застройщиков.

Ипотека

В регионе сохраняются все льготные ипотечные программы. К примеру, семейная ипотека – 6%, сельская – 3%, до конца марта кредиты до 3 млн рублей можно будет взять по старой ставке – 7%. Льготная ставка с 1 апреля составит 12%, но максимальный размер кредита в Подмосковье увеличится до 12 млн рублей.

Президент ГК «ФСК» Владимир Воронин отметил, что новые условия по льготному ипотечному кредитованию однозначно поддержат рынок и вернут покупателей, которые отложили покупку в связи с резким ростом ставки ЦБ.

«Спрос вернется на уровень сопоставимый с серединой 2021 года, когда уже прошел всплеск спроса на фоне пандемии. Большим плюсом для Московского региона стало увеличение максимального лимита до 12 млн рублей. Ставка в 12% в текущих условиях является рабочей», – сказал Воронин.

Как отметил гендиректор девелоперской компании «Сити-XXI век» Антон Борисенко, в текущих экономических реалиях ставка льготной ипотеки на новостройки 12% – это большая поддержка со стороны государства. Новые условия льготной ипотеки выгоднее других базовых банковских продуктов, а расширение кредитного лимита до 12 млн приведет к увеличению лотов, которые подпадают под программу.

Меры поддержки

Правительство Подмосковья выдвинуло на федеральный уровень ряд инициатив для поддержки строительного бизнеса. Некоторые их них уже приняты: на год продлено действие разрешительных документов, срок согласования генплана и правил землепользования и застройки сократили до месяца, а также объединили слушания по ним.

Также рассматривается возможность позволить компаниям использовать эскроу-счета после получения заключения о соответствии. Застройщик сможет использовать деньги раньше, чтобы направить их на покупку стройматериалов, достройку соцобъектов по обязательствам или проблемных объектов.

На региональном уровне предложено не останавливать стройку до выяснения обстоятельств, если Госстройнадзор выявил нарушения, и не проводить очных проверок на подготовительном этапе стройки.