РИАМО - 24 мар. Во Власихе в текущем году планируется капитально отремонтировать 32 многоквартирных дома. Масштабный строительный городок на 150 рабочих уже развернут, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Городок обустроили на базе действующей управляющей организации МКУ «ЖКХ и благоустройства» подрядной организацией фонда капремонта области.

«После проведенных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, жилой фонд Власихи значительно преобразится. Жителей ждут существенные перемены и улучшение условий проживания в домах», - рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Первый этап – утепление фасадов 23 жилых домов. Для этого планируется использовать трехслойную бескаркасную систему.

Второй этап – ремонт инженерных коммуникаций, кровель и фундаментов. Все необходимые материалы уже закуплены, а график работ согласован.

«Работы уже ведутся в домах по ул. Солнечной. На следующей неделе начнутся работы в домах по ул. Заозерной В начале марта были проведены подготовительные работы по обустройству рабочей зоны для производства работ по ул. Солнечная д. 2, 4, 5, 11, 13 и ул. Заозерная д.2, 13, 16», - уточнил гендиректор областного фонда капремонта Валерий Николов.

Утепление фасада запланировано по адресам: улица Заозерная, дома №№2,3, 4, 5, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 и улица Солнечная, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13.

Все работы по утеплению и ремонту планируется выполнить до конца года.