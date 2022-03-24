РИАМО - 24 мар. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро идет в соответствии с графиком после инцидента с пассажиром, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее от «Серпуховской» до «Боровицкой» временно не было движения поездов из-за упавшего на пути человека. В обратном направлении поезда двигались с увеличенным интервалом.

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии сейчас осуществляется в соответствии с графиком.