РИАМО - 24 мар. Семьи с детьми из Донбасса, которые сейчас временно проживают в Подмосковье, 23 марта побывали в Театре кукол им. Образцова. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.

Событие состоялось с помощью Общественной палаты Московской области и при поддержке правительства Подмосковья.

В этот раз юные зрители побывали на спектакле по сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». Эта история актуальна и по сей день. В сказке рассказывается, чем оборачивается зависть, к чему приводит желание зла ближнему, как важно верить в того, кого любишь, как важно находить силы вернуться.

«Визит в гости в легендарный кукольный театр – это совершенно уникальные впечатления и для взрослых, и для детей, многие из которых впервые в жизни побывали в театре. Мы очень рады, что помогаем детям формировать их культурные ощущения и вкусы. Это и есть та культурная идентичность, о которой сейчас активно говорят. Все говорят, а мы формируем», – сказала директор театра Елена Булукова.

Она отметила, что цель этой гуманитарной миссии – помочь детям и подросткам адаптироваться, забыть о тягостных моментах.

После спектакля дети также посетили музей, где их встретили театральные куклы разных возрастов – некоторым нет еще и пяти лет, а некоторые разменяли не первый десяток.

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