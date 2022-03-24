РИАМО – 24 мар. Банк непрофильных активов «Траст» на торгах за 1,4 миллиарда рублей продал требования к компаниям, которые входят в холдинг NFI: Ditras GmbH и NFI AG. Покупателем стало ООО «ДА-Менеджмент», сообщает пресс-служба банка.

В итоге объем полученных банков сборов оказался выше первоначального прогноза. Этому поспособствовали точный анализ рынка и эффективная оценка долга.

Компания NFI основана в 2006 году. Ее штаб-квартира находится в Вене. NFI предлагает решения в области информационных технологий. Она оказывает услуги в Центральной и Восточной Европе.

«Траст» в рамках реализации своей стратегической цели по сборам продает в том числе права требования. В 2021 году одной из самых крупных сделок банка непрофильных активов стала продажа долга к птицеводческому холдингу «Белая птица» за 8,5 млрд рублей. При этом на момент передачи «Трасту» стоимость проекта составляла 740 млн рублей.

При реализации прав требования банк заинтересован в поиске профильных инвесторов, которые будут способствовать развитию проекта.

«Траст» следует стратегической цели: собрать 482 млрд рублей до 2024 года.