РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. В Домодедове в движении «Юные талалихинцы» участвуют более 5 тыс. детей из 18 образовательных учреждений, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

На базе домодедовской школы №8 провели IV муниципальный слет юных талалихинцев «Россия в сердце моем».

К участникам с приветственной речью обратились ветераны и почетные гости, среди которых родственница Виктора Талалихина - Наталья Юрьевна Калашникова, а также заведующий отделом по работе с детским общественным объединением «Юные талалихинцы» Юрий Проскурин.

В торжественной обстановке в ряды детского объединения вступили 11 воспитанников дошкольного отделения домодедовской школы №7.

В 2022 году движению «Юные талалихинцы» исполняется 5 лет.