РИАМО - 24 мар. Показы в рамках кинопрограммы «КИНОТЕРАПИЯ» проекта «КАРО.Арт» пройдут в марте и апреле в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» в столице и «КАРО 11 Охта» в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба проекта.

Планируется продлить репертуарный проект до конца мая и распространить его в других городах, где работает «КАРО».

Программа «КИНОТЕРАПИЯ» позволит посмотреть медитативное, исповедальное, рефлексирующее кино. Кураторы проекта отобрали программу, которая ориентирована на любого зрителя, понимающего мир через кино.

Так, пройдут показы фильмов «Выживут только любовники» Джима Джармуша, «Возвращение» Педро Альмодовара, «Капитан Фантастик» Мэтта Росса, «Пианистка» Михаэля Ханеке, «Экстаз» Гаспара Ноэ, «Одержимость» Дамьена Шазелла, «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера, «Голова-ластик», «Твин Пикс: огонь, иди за мной» Дэвида Линча и других.

Посмотреть расписание сеансов можно на сайте «КАРО»: https://karofilm.ru/art?&event=901.