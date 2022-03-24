РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мар. Бывший студент колледжа космического машиностроения и технологии (ККМТ) в Королеве Филипп Романов обнаружил на небе сверхновую звезду. Об этом астроном-любитель сообщил в своем блоге в LiveJournal.

24-летний астроном-любитель учился в колледже, потом переехал в Москву. Уже несколько лет его главным хобби было изучение неба с помощью профессионального оборудования. Прежде чем сделать открытие, молодой человек изучил более 100 изображений подряд и обнаружил необычный тусклый объект. Сверившись со справочниками, он понял, что ранее эту звезду никто не замечал. После чего он зафиксировал ее точные координаты.

Профессиональные астрономы подтвердили, что Филипп обнаружил неизвестную ранее сверхновую звезду. Ее классифицировали как SN Ia-91bglike - это означает, что небесный объект относится к достаточно редкому тусклому подтипу сверхновых звезд типа Ia.