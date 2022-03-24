РИАМО - 24 мар. Власти США ввели новый пакет санкций в отношении российских физических и юридических лиц, в частности под ограничения попали 328 депутатов Госдумы. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, в санкционный список попали председатель Сбербанка Герман Греф, бизнесмен Геннадий Тимченко и члены правления «Совкомбанка». Также санкции введены против 48 российских оборонных предприятий.

По данным Минфина США, действия по введению ограничений были согласованы с Великобританией и Канадой.

Теперь активы физлиц и компаний заморожены. С ними запрещается вести какие-либо дела. Физлицам, попавшим под санкции, также запрещается въезд на территорию США.

Военная спецоперация РФ на Украине началась утром 24 февраля. Западные страны отреагировали на действия РФ жесткими экономическими санкциями, а Совбез ООН не принял резолюцию России по ситуации на Украине.