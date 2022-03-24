РИАМО - 24 мар. В четверг первые семьи дольщиков ЖК «Большое Ступино» получили ключи от своих квартир. Завершилась строительство последней очереди объекта, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.
Ввод недвижимости в эксплуатацию позволил обеспечить права 298 дольщиков, ожидавших ключи с 2019 года.
Она будет жить в квартире вместе с мужем и 3 детьми. А Ольга Корчагина приобрела недвижимость для дочери и внучки.
«У моей дочери уже есть ребенок. Покупали жилье для них. Квартиру поделим на зоны - будет и зал, и детская. Наконец-то теперь приступим к ремонту», - сказала Корчагина.
Строительство последней очереди проблемного ЖК было начато компанией «Финтрастойл» еще в 2015 году, но в 2017 из-за финансовых трудностей работы приостановили. Возобновили их только в 2019 году.
Объект был взят на контроль правительством региона, а именно, министерством жилищной политики. Его специалисты активно сопровождали на всех этапах.
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