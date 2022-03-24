РИАМО - 24 мар. Пассажирка рейса Шарджа-Москва попыталась незаконно пронести через таможню аэропорта Домодедово свыше 1 тыс. психотропных и сильнодействующих таблеток, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

В ходе таможенного досмотра багажа женщины были обнаружены лекарственные средства − более тысячи таблеток в блистерах с различными наименованиями.

Экспертиза показала, что 480 таблеток содержат психотропное вещество клоназепам, в других 574 таблетках содержатся сильнодействующие вещества зопиклон и трамадол.

По факту инцидента проводятся проверочные мероприятия в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Незаконное перемещение психотропных веществ и их прекурсоров (в том числе лекарств и биодобавок) может быть квалифицировано как контрабанда, ответственность за которую предусмотрена ст. 229.1 УК РФ.