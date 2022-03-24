РИАМО - 24 мар. Главгосстройнадзор Подмосковья стал первым среди надзорных органов России, кто перешел на онлайн-рассмотрение дел об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы дело было рассмотрено онлайн, застройщику нужно на региональном портале госуслуг подать ходатайство о рассмотрении дела в режиме видеоконференцсвязи.

Такой формат работы позволяет сэкономить время, которое обычно было нужно для поездок в надзорное ведомство. Кроме того, данный формат помогает обеспечить гарантии доступности административного производства.

Ранее пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья сообщала, что в разработке у ведомства также находится цифровой календарь запросов на профилактику для застройщиков, реализуемый на РПГУ. В нем можно будет выбрать удобную дату визита специалистов в один клик.