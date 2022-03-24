РИАМО - 24 мар. Коммуникацию Главгосстройнадзора Подмосковья с бизнесом планируют организовать в личном кабинете на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас разрабатывается проект единой цифровой платформы для нового формата коммуникации бизнеса со всеми надзорными органами. Коммуникацию планируют организовать в электронном виде на региональном портале госуслуг.

На новой площадке будет 40 процессуальных электронных форм документов бизнеса и 118 надзорных. Теперь все формы унифицированы и все документы можно получить в «едином окне».

Ранее Главгосстройнадзор Подмосковья начал использовать новую форму посещений и контроля строительных площадок – профилактический визит.