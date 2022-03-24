РИАМО - 24 мар. Строители приступили к возведению третьего этажа будущего детского сада на 400 мест в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на объекте выполняются работы по армированию и бетонированию плиты перекрытия и вертикальных конструкций третьего этажа, а также устройство наружных стен первого этажа.

Трехэтажное здание будущего детского сада включит в себя залы для занятий музыкой и спортом, игровые и спальные комнаты, пищеблок, кабинет врача, классы для секций. Общая площадь здания составит более 5,4 тыс. кв. метров.

На прилегающей к детскому саду территории проведут комплексное благоустройство и озеленение, там появятся спортивные и игровые площадки.

В Минстрое отмечают, что здание будет отвечать всем требованиям комфорта и безопасности. Для детей с ограниченными возможностями здоровья в детском саду создадут безбарьерную среду.

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.