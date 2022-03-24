РИАМО - 24 мар. В Подмосковье проводится комплекс мероприятий по предотвращению подтоплений некоторых объектов жизнеобеспечения. Контроль осуществляют специалисты «Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы», сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

С 15 марта в регионе проверяют состояние и готовность 57 объектов ЖКХ к периоду паводков. Специалисты оценивают ситуацию на 4 очистных сооружениях, 32 канализационно-насосных станциях, 3 котельных, 5 ВЗУ, 8 скважинах, 2 насосных станциях, 3 артезианских скважинах в 16 городских округах.

Оценивается состояние территории объектов, готовность откачивающей техники и другого оборудования, а также готовность местных аварийно-восстановительных формирований.

Список объектов составили с учетом ежегодных наблюдений. Все проверки будут проведены до 30 марта.

Реагировать на возможные подтопления также будет нештатный противопаводковый отряд, в который входят 100 человек, 26 единиц спецтехники и 11 насосов высокой производительности. В прошлом году специалисты подразделения вели работу на автодорогах и на проблемных территориях.