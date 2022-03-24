РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. Акушеры-гинекологи подмосковного Домодедова спасли жизнь и здоровье 40-летней женщине с хроническим воспалением маточной трубы, сообщается в группе ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

В гинекологическое отделение ДЦГБ поступила 40-летняя пациентка с жалобами на резкое увеличение живота в течение двух недель и плохое самочувствие.

Под руководством заведующего отделением, доктора высшей квалификационной категории Павла Елисеева женщине оперативно проведена лапароскопия. Выяснилось, что из-за хронического воспаления одна из маточных труб была расширена и наполнена большим количеством жидкости, до 1,5 литров, что крайне опасно.

Благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно, пациентка выписана.

В рамках реализации региональной госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» под руководством заведующего в отделении систематически выполняются малоинвазивные лапароскопические операции, в том числе по эмболизации маточных артерий, с использованием синтетических имплантов.