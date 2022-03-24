РИАМО - 24 мар. Депутаты Мособлдумы приняли закон, который предусматривает предоставление льгот по налогу на имущество управляющим компаниям особых экономических зон технико-внедренческого типа, передает корреспондент РИАМО.

Согласно пояснительной записке, для управляющих компаний особых экономических зон технико-внедренческого типа Подмосковья устанавливается налоговая льгота в виде освобождения от уплаты налога на имущество организаций.

Мера будет распространяться на недвижимое имущество, учитываемое на балансе управляющих компаний экономических зон технико-внедренческого типа в качестве объектов основных средств, а также созданное имущество в целях реализации соглашений о создании экономических зон технико-внедренческого типа.

Чтобы получить льготу, необходимо, чтобы объекты, которые строятся или реконструируются по госпрограммам Подмосковья, находились в составе недвижимого имущества.

Принятый закон позволит сократить объемы финансового обеспечения за счет бюджета Московской области управляющих компаний особых экономических зон технико-внедренческий типа.