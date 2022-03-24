Специальная военная операция на Украине длится уже месяц – она началась 24 февраля. Сегодня Московская биржа открыла торги акциями отдельных компаний после длительного перерыва, а Великобритания ввела санкции против главы «Сбербанка» и основателя «Тинькофф банка». Подробнее о том, что происходит 24 марта – в материале РИАМО.
Ход спецоперации
– По данным Минобороны, к утру 24 марта российские военные полностью взяли под контроль Изюм в Харьковской области.
– Армия РФ продвинулась еще на два километра и ведет бой на окраинах Новомихайловки.
– Российские силы уничтожили 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов Украины, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1», штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск.
– Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Старая Марковка и Харьков.
– В ночь с 23 на 24 марта российская армия поразила 60 военных объектов Украины: два командных пункта, две реактивные системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ.
– Ночью в приграничных с Украиной селах Белгородской области прогремело несколько взрывов. В связи с этим в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим ЧС.
– Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 257 беспилотников, 202 зенитных ракетных комплекса, 1572 танка и других боевых бронемашин, 160 установок реактивной системы залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Ситуация в мире
– Великобритания ввела санкции против 59 физлиц и российских предприятий. Под ограничения попали «Газпромбанк», «Альфа-банк», РЖД и «РусГидро». Также в санкционном списке оказались глава «Сбербанка» Герман Греф и основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.
– Международная организация труда приостанавливает сотрудничество с Россией.
– Власти британского города Ковентри заявили, что город разрывает побратимские связи с Волгоградом.
– В парламенте Литвы предлагают приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам.
– Польша заблокировала банковские счета посольства России – в качестве предлога значится возможность «финансирование терроризма».
– Автоконцерт Renault заявил о приостановке деятельности в России.
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Обстановка в России
– В «Роскосмосе» заявили, что организация будет заключать международные контракты в рублях.
– Правительство приняло решение повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12 %.
– Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 1 апреля.
– Московская биржа после четырехнедельного перерыва открыла торговлю акциями 33 компаний. Индекс фондового рынка после открытия сначала снизился, а затем начал резко расти.
– Граждане Украины, ЛНР и ДНР смогут работать в РФ без оформления патента. Также в России будут действительны их водительские права.
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