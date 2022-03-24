РИАМО - 24 мар. В Московской области прошел досрочный единый госэкзамен по русскому языку. В нем приняли участие свыше 300 человек, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Досрочный период ЕГЭ начался 21 марта. В тот день сдавали литературу, географию и химию.

«Сегодня в Московской области досрочно сдали ЕГЭ по русскому языку. Всего в экзамене приняли участие более 300 человек. Экзамен прошел штатно, без сбоев и нарушений», - сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что досрочный период сдачи ЕГЭ продолжится до 18 апреля, в этот период будут и резервные дни для сдачи экзамена. Досрочно сдавать ЕГЭ будут более 600 человек. Экзамены в этот период проводят в 9 пунктах в Коломне, Дмитровском округе, Красногорске, Одинцовском округе, Мытищах, Раменском округе, Подольске, Электростали и Химках.