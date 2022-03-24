РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 мар. Депутат Московской областной думы Владимир Жук передал ученикам гимназии №5 в Дзержинском новую настольную игру – голландский бильярд, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Создателем игры является Валерий Мячников – человек с ограниченными возможностями здоровья. Участники общественной организации реабилитации инвалидов с нарушением слуха «Тишина слышна» этой игрой вдохновились, а городские общественники придумали проект «Жить здесь и сейчас». В нем участвовали предприниматели и общественники, которые оплатили настольные игры и уже задумываются о проведении турнира в мае.

«Решил присоединиться к акции, оплатил игру и подарил ученикам гимназии №5. Игра достаточно простая, но в тоже время требует сообразительности и координации. Думаю, что это отличный спортивный снаряд для людей с ограниченными возможностями», – сказал Жук.

Также игра появилась во втором корпусе лицея №3 и в лицее №6 «Парус».