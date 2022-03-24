РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. В микрорайоне Востряково городского округа Домодедово 26 марта руководители администрации проведут личный прием граждан, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Личный прием пройдет с 10:00 до 13:00 в формате выездной администрации.

Прием жителей проведут глава округа Михаил Ежокин, заместители главы администрации Домодедова, руководители структурных подразделений, представители управляющих компаний: «Домодедово–Жилсервис», «Гюнай», МУП «Домодедовский водоканал», МособлЕИРЦ.

Мероприятие пройдет во 2-м здании Востряковского лицея №1 по адресу: мкрн Востряково, улица Парковая, дом 1.