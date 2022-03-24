РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 мар. Глава городского округа Дзержинский Сергей Будкин поздравил работников сферы жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Чистота в подъезде, подача энергетических ресурсов, обслуживание домов, инженерные коммуникации — без этого сегодня невозможно представить нашу обычную жизнь. Все это обеспечиваете вы. Значимость вашей работы невозможно переоценить. Хочу выразить благодарность вам за ваш труд, пожелать крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть уверенность в своих силах не покидает вас никогда», — сказал Будкин.

Также он вручил почетные грамоты и благодарственные письма главы города лучшим работникам отрасли. Председатель городского совета депутатов Ирина Шувалова передала знак «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дзержинский» Валерию Зубареву — начальнику ремонтно-строительного участка МБУ «ДИСК».