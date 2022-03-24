РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. В четверг в подмосковном Домодедове провели круглый стол, направленный на укрепление общегражданской идентичности и совершенствование межнациональных отношений, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Я хочу сказать, что власти на любом уровне, как власти региона, так и власти на территориях всегда очень чутко относятся к этому вопросу и вся национальная политика, которая есть у нас в стране и у нас в регионе, всегда ставится на одно из важнейших мест в работе», - сказал замначальника Главного управления социальных коммуникаций Московской области Роман Кирица.

Он отметил, что без участия представителей разных национальных культур эта работа была бы не полной и незаконченной.

«Такие мероприятия, как эти круглые столы сейчас происходят для того, чтобы услышать обратную связь, для того, чтобы вместе, совместными усилиями планировать всю работу по национальной политике и по межнациональным отношениям внутри нашего региона и внутри каждого городского округа», - подчеркнул Кирица.

Первый заместитель главы округа Марина Ведерникова отметила важность диалога и взаимодействия.

«Мы находимся в постоянном диалоге, мы выстраиваем приоритеты, решаем, что важнее сделать на той или иной территории и таким образом двигаемся. Поэтому я считаю, что любая проблема безусловно должна решаться в диалоге с нашими жителями», - сказала Ведерникова.

Модератором круглого стола выступил главный инспектор отдела планирования и политического реагирования Главного управления социальных коммуникаций Московской области Виталий Замарахин. На мероприятии присутствовали представители органов местного самоуправления, общественной палаты Московской области, руководители общественных объединений и религиозных организаций.

Подобные круглые столы пройдут еще в Химках, Пушкине, Мытищах и Балашихе.