РИАМО - 24 мар. Во всех флагманских школах Подмосковья состоялся день театра и поэзии, а также стартовала неделя детской книги, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.

«В этом году она посвящена жизни и творчеству великого детского писателя Корнея Ивановича Чуковского», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в четверг в школах прошло ежегодное мероприятие «День театра/поэзии/неделя детской книги» в рамках единого календаря образовательных событий.

«Наша задача — привить детям любовь к книгам и творчеству с раннего возраста. Поэтому мы не ограничиваем формат проведения. Дети имели возможность поучаствовать в театрализованных представлениях, мастер-классах по актерскому мастерству, онлайн-викторинах, конкурсах стихов или даже принять участие в литературно-музыкальных событиях», – заключила Каклюгина.