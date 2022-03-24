РИАМО - 24 мар. Депутат Госдумы Сергей Колунов помог доставить в центр «Созвездие» в Красногорске лекарство для девочки из Донецка с тяжелым поражением центральной нервной системы. Теперь лекарства для ребенка должно хватить на год.

Девочка поступила в реабилитационный центр в феврале, ее привезла мама. Ребенку был жизненно необходим редкий медицинский препарат, которого у матери было в запасе всего на неделю.

Директор центра «Созвездие» Сергей Сюрин обратился по этому вопросу к депутату Госдумы Сергею Колунову. Депутат оказал содействие, и 4 упаковки (800 таблеток) нашли и передали в центр. Теперь запаса лекарств должно хватить на год.

«Думаю, что сейчас такой момент, когда у каждого из нас есть возможность помочь, поддержать, сделать что-то реальное. Это такие моменты, когда надо не рассуждать, а действовать. Хочу подчеркнуть, что в моем окружении, мои друзья, коллеги, члены «Штаба депутатов 120 округа» именно под таким углом смотрят на сегодняшнюю ситуацию», — сказал Колунов.

Он добавил, что пока российские военные сражаются, необходимо максимально отрабатывать мирную повестку и оказывать помощь.

«Вижу, как много сегодня делает наша молодежь, наши волонтеры. Мы смогли сплотиться, а это так важно, когда мы вместе, когда мы за наших и своих не бросаем!» — подчеркнул депутат.

Сюрин также поблагодарил Колунова за помощь девочке.