РИАМО - 24 мар. Специалисты «Центральной пригородной пассажирской компании» установили 131 новый терминал предварительных проездных документов. Сервис запущен на Белорусском и Курском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пассажиры смогут воспользоваться терминалами для оформления предварительных проездных документов на 24 станциях Белорусского направления: Ромашково, Раздоры, Барвиха, Ильинское, Усово, Дачное, Захарово, Хлюпино, Скоротово, Сушкинская, Петелино, Часцовская, Портновская, Чапаевка, Полушкино, Садовая, Санаторная, Театральная, Кукаринская, 109 км, Партизанская, Шаликово, Бородино, Уваровка.

А еще терминалы работают на 24 станциях Курского направления: Тула-1, 191 км, Хомяково, Байдики, Ревякино, Бараново, Шеметово, Ясногорск, 153 км, Шульгино, Пахомово, 132 км, Тарусская, Романовские дачи, Приокская, 107 км, Ока, Авангард, 92 км, Шарапова охота, Луч, Чепелево, 66 км, Молоди.

Терминалы самообслуживания для оформления предварительного проездного документа (талона) устанавливаются на станциях ЦППК, где нет билетных касс или время их работы ограничено.

Талон помогает пассажиру подтвердить станцию отправления при покупке билета. Оформить его легко, достаточно лишь нажать кнопку на терминале. Предварительный проездной документ необходимо сохранять до покупки билета у кассира-контролера в вагоне электропоезда или у билетного кассира на станции назначения.

До 11 апреля сервис работает в тестовом режиме. После этого проезд будет стоить дороже.