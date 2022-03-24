РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 мар. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Щелковское» совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних организовали для подростков, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, спортивные занятия, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Ребята выполняли различные одиночные и групповые физические упражнения под руководством специалиста, участвовали в соревнованиях по разным видам спорта. Сотрудники полиции провели беседу на тему здорового образа жизни и рассказали о важности занятий спортом, отказа от курения и употребления алкогольных напитков.

Особое внимание было направлено на формирование антинаркотической позиции у подростков и предупреждение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Детям рассказали о негативных для жизни и здоровья последствиях от употребления наркотиков, а также об уголовной ответственности за их хранение и сбыт.